Шумиха (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1981 год. 17-летний Джош живёт вместе с мамой и страшим братом в небольшом городке Данидин в Новой Зеландии. В мужской гимназии, где все — от директора до учеников — одержимы регби, мечтательный и неспортивный подр�осток часто подвергается насмешкам и издевательствам со стороны одноклассников. К тому же брат Джейми некогда был звездой школьной команды, пока не получил серьёзную травму ноги.



Но привычная жизнь Джоша начинает меняться, когда в Новую Зеландию приезжает команда по регби из ЮАР. Проблема апартеида в африканской стране разделило общественное мнение. Коренные жители островов маори устраивают протесты в знак солидарности с чернокожим населением ЮАР, что вызывает недовольство у белых граждан и официальных лиц. Джош, будучи смешанного происхождения, начинает задумываться о проблеме идентичности и будущей взрослой жизни, на пороге которой он находится.



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