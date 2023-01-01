Шумиха (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
1981 год. 17-летний Джош живёт вместе с мамой и страшим братом в небольшом городке Данидин в Новой Зеландии. В мужской гимназии, где все — от директора до учеников — одержимы регби, мечтательный и неспортивный подр�осток часто подвергается насмешкам и издевательствам со стороны одноклассников. К тому же брат Джейми некогда был звездой школьной команды, пока не получил серьёзную травму ноги.
Но привычная жизнь Джоша начинает меняться, когда в Новую Зеландию приезжает команда по регби из ЮАР. Проблема апартеида в африканской стране разделило общественное мнение. Коренные жители островов маори устраивают протесты в знак солидарности с чернокожим населением ЮАР, что вызывает недовольство у белых граждан и официальных лиц. Джош, будучи смешанного происхождения, начинает задумываться о проблеме идентичности и будущей взрослой жизни, на пороге которой он находится.
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Информация
СтранаНовая Зеландия
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- ДДАктёр
Джулиан
Деннисон
- Актриса
Минни
Драйвер
- Актёр
Риз
Дэрби
- ДРАктёр
Джеймс
Роллестон
- ЭДАктриса
Эрана
Джеймс
- ММАктёр
Марк
Митчинсон
- БКАктёр
Байрон
Колл
- АМАктриса
Аша
Мэйбери
- МДАктриса
Мабелль
Деннисон
- ХМАктриса
Ханна
Маршалл
- КАСценарист
Кит
Абердайн
- МДСценарист
Марио
Джая
- РХСценарист
Рэйчел
Хаус
- ТЛПродюсер
Трой
Льюм
- ДХХудожник
Джон
Хардинг
- КСКомпозитор
Карл
Стивен