Биография

Риз Дэрби — новозеландский актер и комик. Дважды был номинирован на премию Билли Ти, обладатель премии Фреда за лучшее шоу на Новозеландском международном фестивале комедии. Родился в Окленде 21 марта 1974 года. Учился в военном колледже Эджвотер. Покинул новозеландскую армию в 1994 году и поступил в Кентерберийский университет. Вместе с Грантом Лоббаном создал комедийный дуэт «Райзентли Грант». Известен своими комедийными номерами, сопровождающимися пантомимой и звуковыми эффектами машин и животных. Риз Дэрби впервые появился на экране в сериале «Братья Вентура», затем снялся в сериале «Секретные материалы», дебютировал в полнометражном кино сразу в главной роли — комедии Who’s Ya Mate? Он наиболее известен по роли в сериале «Полет Конкордов», но также играл в таких фильмах, как «Всегда говори “ДА”» с Джимом Керри, «Любовные пташки» с Салли Хоккинс, «Пушки Акимбо» с Дэниэлом Рэдклиффом, «Шумиха» с Минни Драйвер спортивная комедия «Следующий гол — победный» с Тайки Вайтити, «Реальные упыри», «Джуманджи: Зов джунглей». Риз озвучивал персонажей полнометражных мультфильмов «Тролли» и «То Рождество», мультипликационных сериалов «Симпсоны» и «Губка Боб квадратные штаны». Снялся в историческом комедийном сериале HBO Max «Наш флаг означает смерть». Всего в фильмографии актера более 100 проектов.