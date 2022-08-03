Рок-волна (фильм, 2009) смотреть онлайн

Великобритания, 1966 год. Рок-н-ролл на пике популярности, но власти отказываются признавать молодежную музыку и ограничивают ее присутствие в радиоэфире. На этом фоне возникают пиратские рок-радиостанции, вещающие с морских кораблей. Об одной из таких и расскажет эта замечательная комедия.

