Рок-волна (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.82009, The Boat That Rocked
Драма, Музыка129 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Великобритания, 1966 год. Рок-н-ролл на пике популярности, но власти отказываются признавать молодежную музыку и ограничивают ее присутствие в радиоэфире. На этом фоне возникают пиратские рок-радиостанции, вещающие с морских кораблей. Об одной из таких и расскажет эта замечательная комедия.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Кёртис
- Актёр
Том
Стёрридж
- Актёр
Билл
Найи
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Ник
Фрост
- Актёр
Кеннет
Брана
- ДДАктёр
Джек
Девенпорт
- ТРАктриса
Талула
Райли
- Актёр
Крис
О’Дауд
- Актёр
Риз
Дэрби
- Сценарист
Ричард
Кёртис
- ХБПродюсер
Хилари
Беван Джонс
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- АКАктёр дубляжа
Антон
Комолов
- СНАктёр дубляжа
Сева
Новгородцев
- РТАктёр дубляжа
Роман
Трахтенберг
- ВААктёр дубляжа
Владимир
Аверин
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Стиллавин
- РМХудожник
Род
МакЛин
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- ДКХудожник
Доминик
Кэйпон
- ДКОператор
Дэнни
Коэн
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер