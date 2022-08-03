Рок-волна
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Рок-волна (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.82009, The Boat That Rocked
Драма, Музыка129 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Великобритания, 1966 год. Рок-н-ролл на пике популярности, но власти отказываются признавать молодежную музыку и ограничивают ее присутствие в радиоэфире. На этом фоне возникают пиратские рок-радиостанции, вещающие с морских кораблей. Об одной из таких и расскажет эта замечательная комедия.

Страна
США, Великобритания, Германия, Франция
Жанр
Комедия, Драма, Музыка
Качество
Full HD, SD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рок-волна»