WinkЛиза Чейсин
Лиза Чейсин
Liza Chasin
- Карьера
- Продюсер
Фильмография
Продюсер
- 8.4
Верный друг2024, 114 мин
- 8.2
Король воров2018, 103 мин
- 9.4
Бриджит Джонс 32016, 116 мин
- 8.9
128 ударов сердца в минуту2015, 92 мин
- 8.2
Шпион, выйди вон!2011, 122 мин
- 8.8
Рок-волна2009, 129 мин
- 8.7
Да, возможно…2008, 107 мин
- 8.9
Золотой век2007, 110 мин
- 9.1
Искупление2007, 117 мин
- 9.5
Гордость и предубеждение2005, 121 мин
- 8.9
Реальная любовь2003, 129 мин
- 8.2
40 дней и 40 ночей2002, 91 мин
- 9.5
Дневник Бриджит Джонс2001, 92 мин