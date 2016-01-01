Бриджит Джонс 3 (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение культовой серии о самой очаровательной и немного неуклюжей героине нашего времени с Рене Зеллвегер и Колином Фертом. Знакомые персонажи возвращаются, но на этот раз их жизнь обещает стать еще запутаннее. «Бриджит Джонс 3» — фильм доступен в онлайн-кинотеатре Wink.



У Бриджит наконец-то есть все: прекрасная карьера, шикарная квартира в центре Лондона, уверенность в себе. Но жизнь готовит для нее новые сюрпризы. Очаровательный миллиардер и успешный адвокат появляются в ее жизни не просто так — кто-то из них скоро станет папой. Бриджит в интересном положении! Но вот кто из мужчин отец будущего ребенка, она пока не знает.



Эта комедия — отличный выбор для тех, кто ценит ироничный взгляд на жизнь и готов немного посмеяться над собственными ошибками вместе с Бриджит. Легкий, веселый и трогательный фильм «Бриджит Джонс 3» смотреть можно на Wink.



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