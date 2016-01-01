Бриджит Джонс 3 (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
Продолжение культовой серии о самой очаровательной и немного неуклюжей героине нашего времени с Рене Зеллвегер и Колином Фертом. Знакомые персонажи возвращаются, но на этот раз их жизнь обещает стать еще запутаннее. «Бриджит Джонс 3» — фильм доступен в онлайн-кинотеатре Wink.
У Бриджит наконец-то есть все: прекрасная карьера, шикарная квартира в центре Лондона, уверенность в себе. Но жизнь готовит для нее новые сюрпризы. Очаровательный миллиардер и успешный адвокат появляются в ее жизни не просто так — кто-то из них скоро станет папой. Бриджит в интересном положении! Но вот кто из мужчин отец будущего ребенка, она пока не знает.
Эта комедия — отличный выбор для тех, кто ценит ироничный взгляд на жизнь и готов немного посмеяться над собственными ошибками вместе с Бриджит. Легкий, веселый и трогательный фильм «Бриджит Джонс 3» смотреть можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ШМРежиссёр
Шэрон
Магуайр
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актёр
Патрик
Демпси
- Актриса
Джемма
Джонс
- Актёр
Джим
Бродбент
- СФАктриса
Сэлли
Филлипс
- ДРАктёр
Джулиан
Райнд-Татт
- Актриса
Эмма
Томпсон
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- БУАктёр
Бен
Уиллбонд
- Сценарист
Эмма
Томпсон
- Сценарист
Хелен
Филдинг
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Маликова
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- СНХудожник
Стивен
Ноубл
- СВХудожница
Сара
Ван
- ЭДОператор
Эндрю
Данн
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстронг