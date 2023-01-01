Колин Фёрт

Биография

Колин Ферт — британский актер. Обладатель премии «Оскар». Родился в Хэмпшире 10 сентября 1960 года. Колин решил стать актером еще в подростковом возрасте. После обучения в колледже он присоединился к труппе молодежного театра. Параллельно с выступлениями на сцене он снимался в кино и на телевидении. Переломным для Колина Ферта стал 1995 год, когда он сыграл мистера Дарси в экранизации «Гордости и предубеждения». Далее его список фильмов пополнился такими хитами, как «Дневник Бриджит Джонс», «Английский пациент», «Влюбленный Шекспир» и «Реальная любовь». Роль Георга VI в картине «Король говорит!» принесла Ферту «Оскар».