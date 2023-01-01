WinkКолин Фёрт
Колин Фёрт
Colin Firth
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 10 сентября 1960 г. (64 года)
Биография
Колин Ферт — британский актер. Обладатель премии «Оскар». Родился в Хэмпшире 10 сентября 1960 года. Колин решил стать актером еще в подростковом возрасте. После обучения в колледже он присоединился к труппе молодежного театра. Параллельно с выступлениями на сцене он снимался в кино и на телевидении. Переломным для Колина Ферта стал 1995 год, когда он сыграл мистера Дарси в экранизации «Гордости и предубеждения». Далее его список фильмов пополнился такими хитами, как «Дневник Бриджит Джонс», «Английский пациент», «Влюбленный Шекспир» и «Реальная любовь». Роль Георга VI в картине «Король говорит!» принесла Ферту «Оскар».
Фильмография
Актёр
- 7.9
Лестница2022
- 7.9
Операция «Мясной фарш»2021, 126 минБесплатно
- 8.2
Гонка века2018, 97 мин
- 9.4
Бриджит Джонс 32016, 116 мин
- 8.7
Прежде чем я усну2014, 88 минБесплатно
- 8.5
Гамбит2012, 85 мин
- 8.1
Шпион, выйди вон!2011, 122 мин
- 9.3
Король говорит!2010, 113 минБесплатно
- 8.7
Дориан Грей2009, 107 мин
- 8.9
Последний легион2007, 97 минБесплатно
- 9.5
Бриджит Джонс: Грани разумного2004, 101 мин
- 7.8
Заговор2001, 91 мин
- 9.5
Дневник Бриджит Джонс2001, 92 мин