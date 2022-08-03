Случайный муж
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Случайный муж

Случайный муж (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

9.02008, The Accidental Husband
Мелодрама, Комедия86 мин18+

О фильме

Эмма — успешный «нью-йоркский психолог» по любовным вопросам. У нее свое популярное радиошоу и готовящаяся к выходу в свет новая книга-бестселлер. Она умна, серьезна и точно знает, о чем говорит, давая женщинам советы, как найти свою любовь, не тратя при этом время впустую на «недостойных мужчин».

Страна
США, Ирландия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Случайный муж»