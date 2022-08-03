Случайный муж (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
9.02008, The Accidental Husband
Мелодрама, Комедия86 мин18+
О фильме
Эмма — успешный «нью-йоркский психолог» по любовным вопросам. У нее свое популярное радиошоу и готовящаяся к выходу в свет новая книга-бестселлер. Она умна, серьезна и точно знает, о чем говорит, давая женщинам советы, как найти свою любовь, не тратя при этом время впустую на «недостойных мужчин».
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ГДРежиссёр
Гриффин
Данн
- Актриса
Ума
Турман
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актёр
Сэм
Шепард
- Актриса
Линдсей
Слоун
- ЖМАктриса
Жустина
Мачадо
- АНАктёр
Аджай
Найду
- ДТАктёр
Джеффри
Тедмори
- НСАктёр
Ник
Сэндоу
- Актёр
Майкл
Мосли
- БШСценарист
Бонни
Шнайдер
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Ума
Турман
- Продюсер
Дженнифер
Тодд
- СТПродюсер
Сюзанн
Тодд
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- ТЭХудожник
Тимоти
Эверест
- РДХудожница
Рена
ДеАнджело
- СЭМонтажёр
Сьюзи
Элмигер
- АГКомпозитор
Андреа
Гуэрра