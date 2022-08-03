Эмма — успешный «нью-йоркский психолог» по любовным вопросам. У нее свое популярное радиошоу и готовящаяся к выходу в свет новая книга-бестселлер. Она умна, серьезна и точно знает, о чем говорит, давая женщинам советы, как найти свою любовь, не тратя при этом время впустую на «недостойных мужчин».

