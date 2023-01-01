Биография

Гриффин Данн – актер и кинорежиссер, родился в 1955 году в Нью-Йорке. Номинант премии «Оскар» за режиссерскую работу и премий «Золотой Глобус», «Эмми» за актерские роли. Родился в творческой семье. Его отец – Доминик Данн – писал киносценарии и снимался в фильмах, младшая сестра также стала актрисой. Гриффин был женат 2 раза. Первый брак продлился всего год. Со второй супругой – актрисой Кэри Лоуэл – актер прожил 6 лет. У супругов родилась дочь. Первая актерская работа Данна – роль в картине «Другая сторона Горы», вышедшей на экраны в 1975 году. В этом же году Гриффин начал сниматься в телесериале «Субботним вечером в прямом эфире». Его фильмография насчитывает около сотни ролей. Самые известные фильмы с участием Данна – «Голубая бездна», «Моя девочка», «Даллаский клуб покупателей». Актер также снимался в популярных сериалах «Схватка», «Манхэттен», «Голиаф», «Наследники» и во многих других. В 1996 году в прокат вышла первая режиссерская кинолента Данна «Герцог Грувский», к которой он еще и написал сценарий. В режиссерской копилке Гриффина – 13 фильмов и сериалов, в том числе «Практическая магия» и «Красные браслеты». Данн является продюсером 11-ти кинолент, среди которых «Белый дворец», «Жестокие люди».