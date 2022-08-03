40 дней и 40 ночей
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40 дней и 40 ночей

Фильм 40 дней и 40 ночей (2002)

8.22002, 40 Days and 40 Nights
Мелодрама, Комедия91 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Никакого секса. В течение 40 суток. Никаких ласк. Никаких поцелуев. Никакого самоудовлетворения. Поначалу у Мэтта все получается, пока… Пока он не встретил девушку мечты. Теперь, придерживаясь пари, будет очень трудно завоевать сердце девушки…

Страна
Великобритания, США, Франция, Канада
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «40 дней и 40 ночей»