Фильм 40 дней и 40 ночей (2002)
8.22002, 40 Days and 40 Nights
Мелодрама, Комедия91 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Никакого секса. В течение 40 суток. Никаких ласк. Никаких поцелуев. Никакого самоудовлетворения. Поначалу у Мэтта все получается, пока… Пока он не встретил девушку мечты. Теперь, придерживаясь пари, будет очень трудно завоевать сердце девушки…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- МЛРежиссёр
Майкл
Леманн
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актриса
Шаннин
Соссамон
- ПКАктёр
Паоло
Костанзо
- ВШАктриса
Винесса
Шоу
- АТАктёр
Адам
Трези
- ГДАктёр
Гриффин
Данн
- Актриса
Мэгги
Джилленхол
- ГФАктёр
Гленн
Фицджералд
- ДПАктёр
Джеррад
Пол
- РПСценарист
Роб
Перез
- Продюсер
Стюарт
М. Бессер
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Актёр дубляжа
Михаил
Полицеймако
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ДМХудожница
Джилл
М. Оханнесон
- НСМонтажёр
Николас
С. Смит
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- РККомпозитор
Рольф
Кент