Фильм 40 дней и 40 ночей (2002)

Никакого секса. В течение 40 суток. Никаких ласк. Никаких поцелуев. Никакого самоудовлетворения. Поначалу у Мэтта все получается, пока… Пока он не встретил девушку мечты. Теперь, придерживаясь пари, будет очень трудно завоевать сердце девушки…

