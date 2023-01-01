Биография

Михаил Полицеймако – актер театра и кино, ведущий телевизионных программ. Известен зрителям по ролям в многочисленных телесериалах, картинах «День радио», «Бешеные деньги». Михаил Семенович является представителем актерской династии. Родители будущего актера – Семен Фарада и Мария Полицеймако. Они также известны широкому кругу зрителей своими яркими ролями в театре и кино. Кроме того, актерским мастерством владели его бабушки и дедушка. В школьные годы юный Михаил занимался музыкой, самостоятельно научился играть на гитаре и окончил музыкальную школу, освоив фортепиано. Первые роли Михаил Полицеймако сыграл во время учебы в школе. В 8 лет он появился в картине «Что такое "Ералаш"». В 1990 г. получил роль в ленте «Детство Темы». Окончив школу, он поступил в ГИТИС, а в 1997 г. получил диплом и начал работать в труппе РАМТ. В качестве ведущего выступал в развлекательных и познавательных передачах на каналах «НТВ», «7ТВ», «Ю», «ТВЦ», «Домашний». Продолжая кинематографическую карьеру, актер снялся в популярном проекте «Простые истины». В этом сериале Михаил Полицеймако предстал в ярком образе учителя физики и получил первое зрительское признание. Другими значимыми работами в фильмографии артиста стали картины «Даун Хаус», «Здравствуйте, мы ваша крыша!», «День денег», «День радио», сериалы «ДМБ», «Дом кувырком», «Собачья работа», «Деффчонки».