Здравствуйте, мы ваша крыша!
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Здравствуйте, мы ваша крыша!

Здравствуйте, мы ваша крыша! (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

8.32005, Здравствуйте, мы ваша крыша!
Комедия96 мин12+

О фильме

Провинциальный бизнесмен Каприщев должен вернуть долг. Пытаясь собрать нужную сумму, он лишается всех денег, ценных бумаг, любовницы, офиса и едва не самой жизни. В это же время маляр Дубровский, ремонтирующий офис Каприщева, неожиданно становится миллионером. Именно к нему непостижимым для самого Дубровского образом перекочевывают все активы бизнесмена...

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Здравствуйте, мы ваша крыша!»