Здравствуйте, мы ваша крыша! (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
8.32005, Здравствуйте, мы ваша крыша!
Комедия96 мин12+
О фильме
Провинциальный бизнесмен Каприщев должен вернуть долг. Пытаясь собрать нужную сумму, он лишается всех денег, ценных бумаг, любовницы, офиса и едва не самой жизни. В это же время маляр Дубровский, ремонтирующий офис Каприщева, неожиданно становится миллионером. Именно к нему непостижимым для самого Дубровского образом перекочевывают все активы бизнесмена...
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ВМРежиссёр
Виталий
Мухаметзянов
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- Актёр
Семён
Стругачев
- БААктёр
Бари
Алибасов
- ЕБАктёр
Евгений
Булдаков
- ЮААктёр
Юрий
Айзеншпис
- ПКАктёр
Петр
Коршунков
- Актриса
Анна
Чурина
- Актёр
Михаил
Козаков
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮПСценарист
Юрий
Патренин
- ИТСценарист
Игорь
Трощенко
- ВГСценарист
Вадим
Голованов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ВАПродюсер
Виктор
Алисов
- РСХудожник
Руслан
Сулейманов
- СОХудожник
Станислав
Орлов
- АКХудожник
Анатолий
Калесевич
- АШОператор
Александр
Шмид
- ССОператор
Станислав
Светланов
- СЗКомпозитор
Сергей
Зарубин
- АСКомпозитор
Александр
Сагитов