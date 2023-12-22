Здравствуйте, мы ваша крыша! (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Провинциальный бизнесмен Каприщев должен вернуть долг. Пытаясь собрать нужную сумму, он лишается всех денег, ценных бумаг, любовницы, офиса и едва не самой жизни. В это же время маляр Дубровский, ремонтирующий офис Каприщева, неожиданно становится миллионером. Именно к нему непостижимым для самого Дубровского образом перекочевывают все активы бизнесмена...

