Семён Стругачев

Биография

Семен Стругачев — российский актер театра и кино. Обладатель звания «Народный артист России». Родился в Хабаровском крае 10 декабря 1957 года. После школы Семен поступил на актерский факультет Дальневосточного педагогического института искусств во Владивостоке. Получив диплом, артист работал в одном театре за другим, а в 1988 году он вошел в труппу Театра имени Ленсовета. Первое появление Семена Стругачева на экране случилось в драме «Австрийское поле» 1991 года. Актер стал узнаваем после роли Левы Соловьева в комедии 1995 года «Особенности национальной охоты», которая через три года получила сиквел «Особенности национальной рыбалки». Другие известные проекты с участием Стругачева: «Прибытие поезда», «Здравствуйте, мы ваша крыша!», «Убойная сила», «Великая», «Мастер и Маргарита», «Демоны» и «Замерзшие».