Особенности национальной рыбалки (1998 год) смотреть онлайн

Сюжет

Отправившись на рыбалку, приятели-охотники оказываются в Финляндии. Фильм «Особенности национальной рыбалки» уже ждет вас на Wink! Продолжение культовой отечественной комедии, ставшей настоящим х�итом среди любителей хорошего юмора.



Знакомые нам герои, Генерал Иволгин, егерь Кузьмич, бизнесмен Серега и Лева Соловейчик, решают провести отпуск на природе, вдали от городской суеты. С ними отправляется районный прокурор Семенов, который совершенно не умеет отдыхать в таких местах. Однако вместо спокойного отдыха на берегу реки друзей ждут невероятные приключения за границей, полные смеха, неожиданностей и, конечно же, водки.



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