Алексей Булдаков
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 26 марта 1951 г. (68 лет)
- Дата смерти
- 3 апреля 2019 г.
Биография
Алексей Булдаков – актер театра и кино, певец. Появился на свет 26 марта 1951 года в Алтайском крае. Скончался весной 2019 года на территории Монголии. Награды: почетное звание «Народный артист РФ», «Почетный гражданин Краснознаменска», «Ника» – за роль в комедии Александра Рогожкина. В 1969 году Булдаков стал выпускником Молодежного театрального училища города Павлоград, куда переехали его родители из Алтайского края. Завершив обучение, был зачислен в труппу театра. Вернувшись с армии, решил уйти со сцены и 5 месяцев был рабочим на тракторном заводе. Но принял решение возобновить выступления. До 1982 работал в Павлодарском, Томском и Карагандинском театрах. У Алексея Булдакова личная жизнь была весьма успешной. Дважды состоял в браке. Первый раз с Людмилой Кормуниной. Второй – с педагогом Людмилой Булдаковой. Есть внебрачный ребенок, проживающий на Мальте. Дебютная роль Булдакова в кино состоялась в 1982 году – партизан-разведчик Савелий в фильме «Сквозь огонь». Дальше следовали фильмы Булдакова «Место действия», «Ради нескольких строчек», «Знак беды», «Первая осень войны», «Блокпост». В 2001 году прошла премьера диска певца Алексея Булдакова «Обнимаю всех».
Фильмография
Актёр
- 8.7
Женить миллионера!2010Бесплатно
- 8.7
Элька2007, 85 минБесплатно
- 6.6
Зорка Венера2000, 72 минБесплатно
- 9.6
Особенности национальной рыбалки1998, 94 мин
- 7.9
Птицы без гнезд1996, 85 минБесплатно
- 9.5
Особенности национальной охоты1995, 93 мин
- 7.0
Огненный стрелок1994, 78 минБесплатно
- 8.8
Хмель1991
- 8.2
Кому на Руси жить...1989, 135 минБесплатно
- 7.3
Караул1989, 96 минБесплатно
- 8.5
Хотите — любите, хотите — нет...1988, 66 минБесплатно
- 9.2
Моонзунд1988, 133 минБесплатно
- 8.2
Ожог1988, 65 минБесплатно
- 8.6
Знак беды1986, 142 минБесплатно
- 7.9
Небывальщина1983, 77 минБесплатно