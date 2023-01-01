Биография

Алексей Булдаков – актер театра и кино, певец. Появился на свет 26 марта 1951 года в Алтайском крае. Скончался весной 2019 года на территории Монголии. Награды: почетное звание «Народный артист РФ», «Почетный гражданин Краснознаменска», «Ника» – за роль в комедии Александра Рогожкина. В 1969 году Булдаков стал выпускником Молодежного театрального училища города Павлоград, куда переехали его родители из Алтайского края. Завершив обучение, был зачислен в труппу театра. Вернувшись с армии, решил уйти со сцены и 5 месяцев был рабочим на тракторном заводе. Но принял решение возобновить выступления. До 1982 работал в Павлодарском, Томском и Карагандинском театрах. У Алексея Булдакова личная жизнь была весьма успешной. Дважды состоял в браке. Первый раз с Людмилой Кормуниной. Второй – с педагогом Людмилой Булдаковой. Есть внебрачный ребенок, проживающий на Мальте. Дебютная роль Булдакова в кино состоялась в 1982 году – партизан-разведчик Савелий в фильме «Сквозь огонь». Дальше следовали фильмы Булдакова «Место действия», «Ради нескольких строчек», «Знак беды», «Первая осень войны», «Блокпост». В 2001 году прошла премьера диска певца Алексея Булдакова «Обнимаю всех».