Знак беды (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
8.61986, Знак беды
Драма, Военный142 мин18+
О фильме
Степанида и Петрок Богатька живут на хуторе Яхимовщина, в трех километрах от местечка Выселки. Их сын Федя служит в танковых войсках, дочь Феня учится «на докторшу» в Минске. Начинается война. Быстро прокатывается на восток фронт, приходят немцы. Наступает страшная в непредсказуемости новых бед жизнь.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- МПРежиссёр
Михаил
Пташук
- Актриса
Нина
Русланова
- ГГАктёр
Геннадий
Гарбук
- ВБАктёр
Виталий
Быков
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- АЗАктёр
Алексей
Зайцев
- ВИАктёр
Владимир
Ильин
- ЕПАктёр
Евгений
Платохин
- ВЕАктёр
Владимир
Емельянов
- Актёр
Алексей
Булдаков
- АТАктёр
Александр
Тимошкин
- ЕГСценарист
Евгений
Григорьев
- ОНСценарист
Оскар
Никич
- АКПродюсер
Алексей
Круковский
- ЕВМонтажёр
Евгения
Волкова
- ТЛОператор
Татьяна
Логинова
- ОЯКомпозитор
Олег
Янченко