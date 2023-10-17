Знак беды
Wink
Фильмы
Знак беды

Знак беды (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

8.61986, Знак беды
Драма, Военный142 мин18+

О фильме

Степанида и Петрок Богатька живут на хуторе Яхимовщина, в трех километрах от местечка Выселки. Их сын Федя служит в танковых войсках, дочь Феня учится «на докторшу» в Минске. Начинается война. Быстро прокатывается на восток фронт, приходят немцы. Наступает страшная в непредсказуемости новых бед жизнь.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
142 мин / 02:22

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Знак беды»