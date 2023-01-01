Нина Русланова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 5 декабря 1945 г. (75 лет)
- Дата смерти
- 21 ноября 2021 г.
Биография
Нина Русланова – потрясающая российская актриса, которой все роли по плечу. Ее биография необычна. Она воспитывалась в Доме малютки, а потом в детском доме, куда попала после того, как нашли двухмесячную кроху на вокзале одного их городов Харьковской области. Она получила имя – Нина. Фамилия ей досталось от известной певицы Руслановой, а отчество – случайное. Поэтому Нина полагает, что талантом обязана знаменитой певице. Свой день рождения она отмечает 5 декабря. Первая профессия девушки – маляр-штукатур. Она даже некоторое время работала по специальности, но ее всегда тянуло в театр, кино. Поэтому Нина и поступила в харьковский театральный институт. Но после окончания 1 курса решила уехать в столицу Советского Союза, где покорила Щукинское училище совершенно свободно. Ее дебют в кино состоялся, когда девушка училась на 2-м курсе. Диплом Нина получила в 1969 году. Началом же карьеры послужил фильм Нины Руслановой «Короткие встречи». Именно здесь зрителям открылся истинный талант актрисы. После этого Нину часто стали приглашать в кино. Всего Русланова участвовала в более чем 170 картинах, среди которых такие известные фильмы: «Будьте моим мужем», «Зимняя вишня», «Афоня», «Берегите мужчин», «Тени исчезают в полдень», «Цыган» и другие. У нее были как главные, так и роли второго плана, и везде справлялась на отлично. Зрители и режиссеры считают, что Русланова – актриса великая, но самой ей не нравится, когда ее так называют. У Руслановой есть дочь Олеся. Она упорно борется со слухами, что ее мама находится в больнице в тяжелом состоянии. Просто Нина Русланова сейчас на пенсии, занимается отдыхом и наслаждается чтением книг.
Фильмография
Актриса
- 8.7
Вий2014, 124 мин
- 9.3
О чем говорят мужчины2010, 92 мин
- 8.8
Мама, не горюй 22005, 89 мин
- 7.5
Настройщик2004, 155 минБесплатно
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы2000, 83 минБесплатно
- 8.9
Мама, не горюй1997, 81 мин
- 9.1
Афганский излом1991, 132 минБесплатно
- 9.7
Собачье сердце1988, 130 минБесплатно
- 8.2
Забавы молодых1987, 77 минБесплатно
- 9.3
Завтра была война1987, 84 минБесплатно
- 7.9
Она с метлой, он в черной шляпе1987, 65 минБесплатно
- 8.6
Знак беды1986, 142 минБесплатно
- 9.4
Не ходите, девки, замуж1985, 64 минБесплатно
- 9.4
Зимняя вишня1985, 88 минБесплатно
- 9.0
Мой друг Иван Лапшин1984, 95 минБесплатно
- 8.7
Очень важная персона1984, 67 минБесплатно
- 8.4
Супруги Орловы1978, 80 минБесплатно