Биография

Нина Русланова – потрясающая российская актриса, которой все роли по плечу. Ее биография необычна. Она воспитывалась в Доме малютки, а потом в детском доме, куда попала после того, как нашли двухмесячную кроху на вокзале одного их городов Харьковской области. Она получила имя – Нина. Фамилия ей досталось от известной певицы Руслановой, а отчество – случайное. Поэтому Нина полагает, что талантом обязана знаменитой певице. Свой день рождения она отмечает 5 декабря. Первая профессия девушки – маляр-штукатур. Она даже некоторое время работала по специальности, но ее всегда тянуло в театр, кино. Поэтому Нина и поступила в харьковский театральный институт. Но после окончания 1 курса решила уехать в столицу Советского Союза, где покорила Щукинское училище совершенно свободно. Ее дебют в кино состоялся, когда девушка училась на 2-м курсе. Диплом Нина получила в 1969 году. Началом же карьеры послужил фильм Нины Руслановой «Короткие встречи». Именно здесь зрителям открылся истинный талант актрисы. После этого Нину часто стали приглашать в кино. Всего Русланова участвовала в более чем 170 картинах, среди которых такие известные фильмы: «Будьте моим мужем», «Зимняя вишня», «Афоня», «Берегите мужчин», «Тени исчезают в полдень», «Цыган» и другие. У нее были как главные, так и роли второго плана, и везде справлялась на отлично. Зрители и режиссеры считают, что Русланова – актриса великая, но самой ей не нравится, когда ее так называют. У Руслановой есть дочь Олеся. Она упорно борется со слухами, что ее мама находится в больнице в тяжелом состоянии. Просто Нина Русланова сейчас на пенсии, занимается отдыхом и наслаждается чтением книг.