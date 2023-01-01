Завтра была война (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1939 год. Искра Полякова, староста 9 «Б» класса, — убежденная комсомолка. Однажды на дне рождения одноклассника она слышит, как еe подруга Вика, дочь директора авиазавода Леонида Люберецкого, читает Есенина. Искра считает его лирику чуждой советской культуре, но Вика убеждает еe, что Есенин — не «кабацкий поэт», а чувства — неотъемлемая часть жизни. Искра начинает рефлексировать. Эти размышления ей очень пригодятся, когда станет известно, что директор завода Люберецкий объявлен «врагом народа».



Завтра была война смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.