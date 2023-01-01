Завтра была война (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
9.31987, Завтра была война
Драмы, Советские84 мин12+
Сюжет
1939 год. Искра Полякова, староста 9 «Б» класса, — убежденная комсомолка. Однажды на дне рождения одноклассника она слышит, как еe подруга Вика, дочь директора авиазавода Леонида Люберецкого, читает Есенина. Искра считает его лирику чуждой советской культуре, но Вика убеждает еe, что Есенин — не «кабацкий поэт», а чувства — неотъемлемая часть жизни. Искра начинает рефлексировать. Эти размышления ей очень пригодятся, когда станет известно, что директор завода Люберецкий объявлен «врагом народа».
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЮКРежиссёр
Юрий
Кара
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актриса
Нина
Русланова
- Актриса
Вера
Алентова
- ННАктриса
Наталья
Негода
- Актриса
Ирина
Чериченко
- ЮТАктриса
Юлия
Тархова
- ВЗАктёр
Владимир
Заманский
- РОАктёр
Радий
Овчинников
- ССАктёр
Сергей
Столяров
- ВДАктёр
Владислав
Демченко
- ВГПродюсер
Виталий
Голубев
- АММонтажёр
Алла
Мякотина
- ВСОператор
Вадим
Семеновых
- АВКомпозитор
Антонио
Вивальди