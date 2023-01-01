Вера Алентова

Биография

Вера Валентиновна Алентова — российская артистка кинематографа и преподавательница драматического искусства. Обладательница ряда государственных и общественных премий, нагрудного знака Министерства культуры РФ, медали Пушкина, почетного звания «Заслуженный артист РСФСР» и «Народный артист РФ». Родилась в семье актеров 21 февраля 1942 года. Девочка с матерью покинули Россию после кончины отца и обосновались в Украине. Ее театральный дебют состоялся в амплуа Майи в постановке «Иркутская история» 1960 года. После того, как отработала сезон в Орском государственном драматическом театре имени А.С. Пушкина, Алентова вернулась в Москву и обучалась в Школе-студии имени Немировича-Данченко при МХАТе. Завершив обучение в 1965 году, устроилась работать в Московский драматический театр имени А.С. Пушкина. Дебютировать на киноэкранах Алентова смогла благодаря киноленте «Дни летные», снятой в 1965 году. Популярность и признание пришли к артистке после экранизации советской мелодрамы «Москва слезам не верит», где женщина предстала в образе Екатерины Тихомировой. Кинолента номинировалась на премию «Оскар» в 1981 году как «Лучший фильм на иностранном языке». Также артистка снялась в таких кинопроектах, как «Время для размышлений», «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Первый дома», «И все-таки я люблю!».