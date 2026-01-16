Время желаний (фильм, 1984) смотреть онлайн
9.01984, Время желаний
Драма, Мелодрама101 мин0+
О фильме
Энергичная современная женщина считает, чтос помощью связей итрезвого расчета можно добиться всего: благополучия, респектабельности идаже личного счастья. Онане замечает, чтоисполнение еежеланий вовсе неделает счастливым близкого человека. Расплата оказывается неожиданной истрашной.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЮРРежиссёр
Юлий
Райзман
- Актриса
Вера
Алентова
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- ТЕАктриса
Татьяна
Егорова
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- АМАктёр
Алексей
Михайлов
- Актёр
Владимир
Антоник
- СЖАктёр
Станислав
Житарев
- БИАктёр
Борис
Иванов
- ЛСАктриса
Людмила
Стоянова
- ЗСАктриса
Зоя
Степанова
- АГСценарист
Анатолий
Гребнев
- НООператор
Николай
Олоновский
- СБКомпозитор
Сергей
Бельтюков