Время желаний
Wink
Фильмы
Время желаний

Время желаний (фильм, 1984) смотреть онлайн

9.01984, Время желаний
Драма, Мелодрама101 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Энергичная современная женщина считает, чтос помощью связей итрезвого расчета можно добиться всего: благополучия, респектабельности идаже личного счастья. Онане замечает, чтоисполнение еежеланий вовсе неделает счастливым близкого человека. Расплата оказывается неожиданной истрашной.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb