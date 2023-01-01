Биография

Владимир Антоник – советский и российский актер и режиссер. Также известен своими работами по дубляжу и озвучиванию иностранных картин. Родился в городе Слоним в БССР 13 февраля 1953 года. С детства будущий актер мечтал о кино, сразу после окончания школы перебрался в Москву, где поступил во ВГИК. Свою первую роль Владимир Антоник сыграл еще во время учебы – в 1971 году снялся в фильме «Черные сухари». Окончив вуз, получил работу на киностудии имени Горького. За свою карьеру сыграл почти полсотни ролей, наиболее известен в амплуа героя-любовника и страстного романтика. Актер женат, имеет взрослых сына и дочь. Часто бывает в родной для него Белоруссии. Советский зритель лучше всего знает Владимира Антоника по фильмам «Последнее лето детства», «Не могу сказать прощай», «Русь изначальная». После распада СССР снялся в таких известных проектах, как «Молодой Волкодав», «Братья Карамазовы», «Родные люди». Активно занимается дубляжом зарубежных фильмов, голосом Антоника в российском прокате говорят такие актеры, как Мэл Гибсон, Шон Бин, Харрисон Форд, Джордж Клуни и многие другие. Является голосом телекомпании «Амедиа», также успешно пробовал себя в роли чтеца аудиокниг.