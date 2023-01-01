Владимир Антоник
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 13 февраля 1953 г. (72 года)
Биография
Владимир Антоник – советский и российский актер и режиссер. Также известен своими работами по дубляжу и озвучиванию иностранных картин. Родился в городе Слоним в БССР 13 февраля 1953 года. С детства будущий актер мечтал о кино, сразу после окончания школы перебрался в Москву, где поступил во ВГИК. Свою первую роль Владимир Антоник сыграл еще во время учебы – в 1971 году снялся в фильме «Черные сухари». Окончив вуз, получил работу на киностудии имени Горького. За свою карьеру сыграл почти полсотни ролей, наиболее известен в амплуа героя-любовника и страстного романтика. Актер женат, имеет взрослых сына и дочь. Часто бывает в родной для него Белоруссии. Советский зритель лучше всего знает Владимира Антоника по фильмам «Последнее лето детства», «Не могу сказать прощай», «Русь изначальная». После распада СССР снялся в таких известных проектах, как «Молодой Волкодав», «Братья Карамазовы», «Родные люди». Активно занимается дубляжом зарубежных фильмов, голосом Антоника в российском прокате говорят такие актеры, как Мэл Гибсон, Шон Бин, Харрисон Форд, Джордж Клуни и многие другие. Является голосом телекомпании «Амедиа», также успешно пробовал себя в роли чтеца аудиокниг.
Фильмография
Актёр
- 8.8
Оранжевая корова2019
- 9.3
Герои Энвелла2017
- 9.5
Сказ о Петре и Февронии2017, 78 минБесплатно
- 8.9
Лео и Тиг2016
- 9.2
Ярослав. Тысячу лет назад2010, 99 мин
- 9.1
Русь изначальная1985
- 8.5
Костер в белой ночи1984, 81 минБесплатно
- 9.7
Не могу сказать «прощай»1982, 85 минБесплатно
- 8.8
Потому что люблю1974, 82 минБесплатно
- 7.5
Время расплаты2023, 88 мин
- 8.0
Последний наемник2023, 102 минБесплатно
- 8.5
Беглец2023, 114 мин
- 8.2
Чарли-пуля2023, 86 мин
- 8.2
Заложники2023, 87 мин
- 8.6
Флешбэк2022, 109 мин
- 7.9
Мегрэ и таинственная девушка2022, 84 минБесплатно
- 8.5
Вкус счастья2022, 83 мин
- 8.0
Игра теней2022, 100 минБесплатно
- 8.3
Посредники2022, 124 минБесплатно
- 8.1
В эфире2022, 99 мин
- 7.8
Вальдо2021, 106 минБесплатно
- 6.9
Главная роль2021, 108 мин
- 6.6
Последний день Земли2020, 83 мин
- 9.1
Тайна печати дракона2019, 114 мин
- 8.7
Прекрасная эпоха2019, 110 мин
- 9.0
Темные начала2019
- 9.2
Дело Коллини2019, 117 мин
- 8.6
Паразиты2019, 126 мин
- 7.4
На грани безумия2018, 95 минБесплатно