Потому что люблю (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Летчик-истребитель Николай Муравьев переживает личную драму: жена с сыном уехали на материк — надоела им жизнь за Полярным кругом. Полковник Белый, подумав о том, что жена вернется к мужу, если тот будет служить на материке, посылает Николая в командировку. В новой части Муравьев встречает своего сокурсника Евгения Шелеста. Друзьям предстоит летать в паре.



Потому что люблю смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.