Биография

Наталья Гвоздикова — народная артистка России, известная кино- и театральная актриса, лауреат Государственной премии СССР за роль в фильме «Рожденная революцией». Артистка прославилась ролями в комедиях «Большая перемена» и «Печки-лавочки», воплотила немало сложных и глубоких образов в знаковых для отечественного кинематографа драмах и мелодрамах. Родилась в городе Борзя Читинской области 7 января 1948 года. В детстве будущая звезда занималась балетом и грезила о карьере танцовщицы. Травма поставила крест на ее мечте, и после школы Гвоздикова подала документы во Всесоюзный государственный институт кинематографии. После окончания ВГИКа работала в Театре-студии киноактера. Слава пришла к актрисе рано, еще в студенчестве. На экране актриса дебютировала в 1969 году — вместе с Василием Шукшиным и Натальей Белохвостиковой снялась в драме «У озера». Наталья Гвоздикова стала знаковой фигурой в отечественном кинематографе, на ее счету 44 кинороли. Ее актерский талант дал ей возможность воплощать на сцене и на экране по-настоящему живых героинь, способных любить, страдать и жертвовать. Актриса снялась в знаменитых советских кинолентах «Рожденная революцией», «Ох уж эта Настя!», «Калина красная», «Дума о Ковпаке», «Барышня-крестьянка», «Поздняя любовь».