Нелюбимая (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сезоны и серии
О сериале
Аня, перспективная студентка столичного Меда, вынуждена бросить учебу и вернуться домой, чтобы позаботиться о своей семье: пьющем отце и маленьком брате Ване. Героиня не подозревала, что дома ее ждут более серьезные перемены. С приездом девушки в городе всплывают толки о бывшем романе ее покойной матери с главврачом местной клиники Сергеем, которые заставляют девушку сделать брату тест ДНК.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- Актёр
Дмитрий
Пчела
- Актриса
Надежда
Михалкова
- Актёр
Олег
Масленников-Войтов
- НГАктриса
Наталья
Гвоздикова
- АУАктёр
Анатолий
Узденский
- Актёр
Игорь
Бочкин
- Актёр
Александр
Булатов
- СПАктриса
Светлана
Павлова
- СБАктриса
Софья
Багратиони
- МГАктриса
Марина
Губина
- ТШСценарист
Татьяна
Шарно
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ЕГХудожница
Елена
Гвоздева
- РБОператор
Роман
Бурденюк
- ЮПКомпозитор
Юрий
Придачин
- АЕКомпозитор
Алексей
Епифанов