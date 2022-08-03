Нелюбимая (сериал, 2012) смотреть онлайн

Аня, перспективная студентка столичного Меда, вынуждена бросить учебу и вернуться домой, чтобы позаботиться о своей семье: пьющем отце и маленьком брате Ване. Героиня не подозревала, что дома ее ждут более серьезные перемены. С приездом девушки в городе всплывают толки о бывшем романе ее покойной матери с главврачом местной клиники Сергеем, которые заставляют девушку сделать брату тест ДНК.

