Нелюбимая
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Нелюбимая

Нелюбимая (сериал, 2012) смотреть онлайн

8.92012, Нелюбимая 1 сезон
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Аня, перспективная студентка столичного Меда, вынуждена бросить учебу и вернуться домой, чтобы позаботиться о своей семье: пьющем отце и маленьком брате Ване. Героиня не подозревала, что дома ее ждут более серьезные перемены. С приездом девушки в городе всплывают толки о бывшем романе ее покойной матери с главврачом местной клиники Сергеем, которые заставляют девушку сделать брату тест ДНК.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нелюбимая»