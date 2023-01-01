Биография

Александр Булатов — российский актер театра и кино. Родился в Москве 10 апреля 2007 года. Еще в дошкольном возрасте маленький артист попал на ТВ: он принимал участие в программе «Взгляд снизу» в качестве соведущего. В 2016 году Александр попал на сцену МХТ имени Чехова, где играл в постановках «Каренин», «Дракон» и «Человек-подушка». Дебютные съемки в кино у Александра Булатова пришлись на период 2011-2013 годов. Мальчик снимался в проектах «Интерны», «Русская наследница», а также в третьей части комедии «Елки». В 2017 году сыграл в сериалах «Трудные подростки», «Чикатило» и «Родком». В начале 2023 года на экраны вышел полнометражный фильм с его участием «Бешенство».