Недетское кино (сериал, 2023) смотреть онлайн

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Чудеса вокруг нас: «Недетское кино» — сериал о героях из мира сказки.



Подростки Даня и Таис�ия случайно открывают проход между вселенными — реальной и волшебной. Так в современный мир попадают богатырь Даньслав, Кикимора, Кощей Бессмертный и еще парочка не самых дружелюбных персонажей. Появление сказочных героев вдохновляет друзей принять участие в киноконкурсе, ведь шансы на победу велики, когда в кадре настоящий богатырь. Только вот у каждой медали две стороны: открыв портал в сказку, Таисия и Даня нарушили вселенское равновесие, и теперь миру грозит катастрофа. Ребятам придется придумать способ все исправить, а по пути разобраться с семейными трудностями и проверить на прочность свою дружбу.



Какие приключения ожидают неразлучных друзей и их новых знакомых? Настасья Самбурская, Александр Яцко, Кай Гетц и звезда «Плаксы» Диана Енакаева в волшебной подростковой комедии. Смотрите сериал «Недетское кино» 2023 года с 1 января на видеосервисе Wink.



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