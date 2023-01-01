Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 12+25 мин
Недетское кино
Сезон 1 Серия 1
- 12+24 мин
Недетское кино
Сезон 1 Серия 2
- 12+24 мин
Недетское кино
Сезон 1 Серия 3
- 12+24 мин
Недетское кино
Сезон 1 Серия 4
- 12+25 мин
Недетское кино
Сезон 1 Серия 5
- 12+25 мин
Недетское кино
Сезон 1 Серия 6
- 12+25 мин
Недетское кино
Сезон 1 Серия 7
- 12+24 мин
Недетское кино
Сезон 1 Серия 8
- 12+24 мин
Недетское кино
Сезон 1 Серия 9
- 12+25 мин
Недетское кино
Сезон 1 Серия 10
- 12+24 мин
Недетское кино
Сезон 1 Серия 11
- 12+24 мин
Недетское кино
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Кикимора и Даньслав пытаются вернуться домой с помощью добытого звонка, однако у них ничего не выходит. Лариса Николаевна внезапно заболевает, и семья срочно отправляется к ветеринару. Даня переживает из-за бабушки, мамы и недоснятого фильма, но тут на помощь неожиданно приходит Тарасов. Между тем Горынов начинает предвыборную компанию на пост префекта и берет себе в ассистентки Леночку. Настя предпринимает новую попытку забрать у него звонок. Кажется, на этот раз все получилось, но изобретатель оказывается намного хитрее...
Удастся ли героям наконец открыть портал и какие приключения их еще ожидают? Узнайте в 10 серии 1 сезона — сериал «Недетское кино» 2023 года смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink прямо сейчас.
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СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Приключения, Мелодрама
КачествоFull HD
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Богуславский
- Актёр
Александр
Головин
- Актриса
Настасья
Самбурская
- Актёр
Кай
Гетц
- Актриса
Диана
Енакаева
- Актриса
Ольга
Прокофьева
- Актриса
Мария
Шумакова
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актёр
Юрий
Чурсин
- Актёр
Александр
Яцко
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Александр
Булатов
- ЕОАктёр
Евгений
Овчинников
- МТАктёр
Максим
Табарчук
- ЕКАктёр
Егор
Князев
- ЕКАктриса
Екатерина
Кучма
- ИПАктриса
Инна
Пешкова
- АМАктёр
Андрей
Москвичев
- ЯПАктёр
Ярослав
Петрашко
- ИСАктёр
Игорь
Серебряный
- МЛАктёр
Михаил
Локшин
- АЯАктриса
Алена
Яблочная
- АМАктёр
Александр
Мякушко
- Актриса
Мариэтта
Цигаль-Полищук
- Актёр
Сергей
Фролов
- АИАктриса
Анна
Ичетовкина
- МБАктриса
Мария
Бречалова
- Актёр
Денис
Сладков
- МШАктёр
Михаил
Шамков
- АБАктёр
Андрей
Барабаш
- ИЛАктёр
Иван
Левин
- АОСценарист
Анна
Озар
- Продюсер
Константин
Маньковский
- ПСПродюсер
Павел
Сарычев
- Продюсер
Андрей
Мухортов
- Продюсер
Дмитрий
Зверьков
- Продюсер
Антон
Вол�одькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ДОПродюсер
Дарья
Отвага
- ККПродюсер
Каролина
Кубринская
- ТДХудожница
Татьяна
Девирц
- ЕИХудожница
Евгения
Истомина
- АТХудожница
Александра
Телегунова
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- АТОператор
Артём
Тарасенков
- Композитор
Никита
Савельев