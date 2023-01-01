Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Кикимора и Даньслав пытаются вернуться домой с помощью добытого звонка, однако у них ничего не выходит. Лариса Николаевна внезапно заболевает, и семья срочно отправляется к ветеринару. Даня переживает из-за бабушки, мамы и недоснятого фильма, но тут на помощь неожиданно приходит Тарасов. Между тем Горынов начинает предвыборную компанию на пост префекта и берет себе в ассистентки Леночку. Настя предпринимает новую попытку забрать у него звонок. Кажется, на этот раз все получилось, но изобретатель оказывается намного хитрее...



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