Недетское кино. Сезон 1. Серия 6
Wink
Детям
Недетское кино
1-й сезон
6-я серия
8.42023, Недетское кино. Сезон 1. Серия 6
Мелодрама, Приключения12+
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Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Где-то среди болот Кикимора, двенадцать лет назад заброшенная в двадцать первый век, узнает про «сквозняк» — временной портал, который открыли и сломали Таисия и Даня. Так в квартире Горшковых появляется еще одна гостья, из-за которой вскроется немало секретов. Тем временем Таисия объявляет в школе кастинг для съемок в Данином фильме «Бегущий по лезвию меча», и в команду к ребятам неожиданно просится задира Тарасов — для этого он даже пытается шантажировать Даню. Проблем добавляет и отец Таисии, не оставляющий попыток вернуть дочь домой.

Смогут ли ребята с помощью Кикиморы разобраться с телепортом и что задумал Горынов? 6 серия 1 сезона уже ждет вас — сериал «Недетское кино» 2023 года доступен в отличном качестве на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Семейный, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Недетское кино»