Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Где-то среди болот Кикимора, двенадцать лет назад заброшенная в двадцать первый век, узнает про «сквозняк» — временной портал, который открыли и сломали Таисия и Даня. Так в квартире Горшковых появляется еще одна гостья, из-за которой вскроется немало секретов. Тем временем Таисия объявляет в школе кастинг для съемок в Данином фильме «Бегущий по лезвию меча», и в команду к ребятам неожиданно просится задира Тарасов — для этого он даже пытается шантажировать Даню. Проблем добавляет и отец Таисии, не оставляющий попыток вернуть дочь домой.



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