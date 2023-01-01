Биография

Константин Маньковский — сценарист, продюсер и телережиссер. Родился 1 января 1983 года. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета, после чего переехал в Москву. В 2008 году начал карьеру на телевидении, работал в группе сценаристов передачи «Большая разница», там же пробовал себя в качестве продюсера и режиссера. Участвовал в создании ситкома «Южное Бутово» с Сергеем Светлаковым. Фильмография Константина Маньковского насчитывает около 15 проектов, среди которых яркие комедии «90-е. Весело и громко», «Психологини», «Кухня. Война за отель», «Родком». В 2022 году на экраны вышла авантюрная комедия «Тетя Марта». Является продюсером студии Black Box Production.