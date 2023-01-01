Кухня. Война за отель (Сериал, 2019 год) смотреть онлайн
- 16+50 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+26 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+27 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+27 мин
Кухня. Война за отель
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
Сюжет
Герои хитов «Кухня» и «Отель Элеон» объединяются, чтобы побороться за престижный курортный объект в Сочи. Дмитрий Нагиев и Федор Бондарчук в ситкоме от режиссера сериалов «Тетя Марта» и «Хэппи-энд».
После серии неудач Элеонора оставляет отель Eleon и отправляется в Тоскану, чтобы найти утешение в объятиях горячего итальянца. Однако новость о том, что Дмитрий Нагиев затевает строительство туристического комплекса в Сочи, заставляет ее взбодриться. Чтобы отомстить виновнику ее бед, оскорбленная Элеонора срочно выкупает отель, на который положил глаз ее экс-жених. А чтобы увеличить шансы на победу в этой войне, собирает команду проверенных временем союзников: бывшего мужа Виктора Баринова, известного своим мастерством в кулинарии, дочь Катю и незаменимого менеджера Михаила Джековича.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Евгений
Шелякин
- ММРежиссёр
Михаил
Морсков
- ЕЯРежиссёр
Елена
Яковлева
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актриса
Елена
Ксенофонтова
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Актриса
Валерия
Федорович
- Актёр
Михаил
Башкатов
- Актриса
Ирина
Темичева
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- Актриса
Алина
Алексеева
- Сценарист
Константин
Маньковский
- Сценарист
Андрей
Мухортов
- Сценарист
Дмитрий
Зверьков
- ВФСценарист
Вадим
Фоминых
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- ЕЯХудожница
Екатерина
Ястремская
- ВСХудожник
Владислав
Серебренников
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- АДОператор
Андрей
Дебабов
- Оператор
Денис
Першин
- ВЕОператор
Виталий
Ершов
- АМКомпозитор
Алексей
Массалитинов