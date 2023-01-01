Кухня. Война за отель (Сериал, 2019 год) смотреть онлайн

Сюжет

Герои хитов «Кухня» и «Отель Элеон» объединяются, чтобы побороться за престижный курортный объект в Сочи. Дмитрий Нагиев и Федор Бондарчук в ситкоме от режиссера сериалов «Тетя Марта» и «Хэппи-энд».



После серии неудач Элеонора оставляет отель Eleon и отправляется в Тоскану, чтобы найти утешение в объятиях горячего итальянца. Однако новость о том, что Дмитрий Нагиев затевает строительство туристического комплекса в Сочи, заставляет ее взбодриться. Чтобы отомстить виновнику ее бед, оскорбленная Элеонора срочно выкупает отель, на который положил глаз ее экс-жених. А чтобы увеличить шансы на победу в этой войне, собирает команду проверенных временем союзников: бывшего мужа Виктора Баринова, известного своим мастерством в кулинарии, дочь Катю и незаменимого менеджера Михаила Джековича.



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