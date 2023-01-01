Биография

Дмитрий Зверьков — сценарист и продюсер. Родился в Новосибирске 11 августа 1966 года. Участвовал в Клубе веселых и находчивых, играл за команду родного города. Окончил факультет мехатроники и автоматизации Новосибирского государственного технического университета, но предпочел телевизионную карьеру. Писал сценарии для знаменитых передач «О.С.П. – студия» и «33 квадратных метра». Фильмография Дмитрия Зверькова насчитывает более 30 фильмов и сериалов. По его работам сняли такие проекты, как «Простые истины», «Охота на пиранью», «Матч». С 2013 года совмещает сценарное дело с продюсерским. Так, он принимал участие в создании комедий «Супергерои», «Психологини», «Вечный отпуск», «Кухня. Война за отель», «90-е. Весело и громко», «Тетя Марта». Является продюсером студии Black Box Production.