Сериал Первая ракетка 2026

«Первая ракетка», сериал 2026 года — это драматический сериал о подростковых амбициях, упорстве и поиске своего места в мире. В главных ролях — Полина Гухман и Данила Козловский.



В центре истории — юная Катя, талантливая теннисистка, которой приходится отказаться от официальной спортивной карьеры. Семья не поддерживает ее мечту, у родителей нет ни финансовых ресурсов, ни связей, ни даже желания бороться за будущее дочери в профессиональном теннисе. Однако Катя находит способ найти деньги: она тайно ездит на частные корты Москвы, притворяясь новичком, и зарабатывает, обыгрывая состоятельных любителей. Свидетелем этого становится бывший профессиональный спортсмен и тренер Игорь. Утомленный рутиной и разочарованный в карьере, он ищет игрока, в которого можно вложить все. Катя сразу привлекает его внимание: ее техника, азарт и упорство выделяют ее среди других. Игорь видит в девушке шанс не только возродить карьеру, но и вдохнуть жизнь в свои прежние мечты.



«Первая ракетка» — это история о том, как упорство, дисциплина и вера в себя могут открыть путь к большой мечте, даже если обстоятельства изначально против. Смотреть сериал «Первая ракетка» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink.

