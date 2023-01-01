Биография

Данила Козловский — российский актер, режиссер и продюсер. Заслуженный артист России, лауреат премий «Золотой орел» и «Ника». Родился в Москве 3 мая 1985 года. Детство артиста было наполнено музыкальными и спортивными занятиями, а также балетной школой. Данила с отличием закончил кадетский корпус, в котором у него и появилась страсть к театральному искусству. После военного училища Козловский поступил в СПГАТИ, который окончил в 2007 году. Кинокарьеру Данила Козловский начинал с эпизодических ролей. В 2005 году он получил первую главную роль — актер сыграл футболиста, который пытается создать собственную команду. В 2008 году Козловский исполнил роль в фантастическом фильме «Мы из будущего». Наиболее известные ленты с участием актера: криминальная драма «Преступление и погода», мистический триллер «А.Д.», драма «Мишень», экранизация скандального бестселлера «Духless», комедия о послевоенном времени «Пять невест» и драма о легендарном спортсмене «Легенда №17».