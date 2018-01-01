О фильме
Нашумевшая драма Данилы Козловского об игроке сборной, ставшем тренером провинциальной футбольной команды.
Во время отборочного матча с Румынией звезда российской сборной по футболу Юрий Столешников не смог забить решающий пенальти и в результате устроил потасовку с болельщиками. Этот эпизод становится крахом его спортивной карьеры, и владельцы клуба расторгают с ним контракт. Однако все меняется, когда Юрия приглашают занять должность тренера местной команды «Метеор» в городе Новороссийск. Впереди мужчину ждут большие трудности: команда демотивирована, лучшие игроки переходят в другие клубы, а на месте стадиона вскоре может появиться торговый центр. Столешников решает сделать невозможное — превратить разрозненную группу футболистов в настоящих чемпионов.
Сможет ли Юрий преодолеть свои внутренние страхи и вернуться на вершину успеха, узнаете в спортивной драме на нашем видеосервисе. Фильм «Тренер» 2018, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Данила
Козловский
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актриса
Ольга
Зуева
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актриса
Маша
Кошина
- Актёр
Павел
Ворожцов
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- Актёр
Александр
Обласов
- Сценарист
Данила
Козловский
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- СЧСценарист
Сергей
Четверухин
- Сценарист
Павел
Руминов
- Продюсер
Данила
Козловский
- Продюсер
Петр
Ануров
- ВАХудожница
Варвара
Авдюшко
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- Оператор
Федор
Лясс
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев