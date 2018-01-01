Тренер
Wink
Фильмы
Тренер

Фильм Тренер (2018)

9.52018, Тренер
Драма132 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Нашумевшая драма Данилы Козловского об игроке сборной, ставшем тренером провинциальной футбольной команды.

Во время отборочного матча с Румынией звезда российской сборной по футболу Юрий Столешников не смог забить решающий пенальти и в результате устроил потасовку с болельщиками. Этот эпизод становится крахом его спортивной карьеры, и владельцы клуба расторгают с ним контракт. Однако все меняется, когда Юрия приглашают занять должность тренера местной команды «Метеор» в городе Новороссийск. Впереди мужчину ждут большие трудности: команда демотивирована, лучшие игроки переходят в другие клубы, а на месте стадиона вскоре может появиться торговый центр. Столешников решает сделать невозможное — превратить разрозненную группу футболистов в настоящих чемпионов.

Сможет ли Юрий преодолеть свои внутренние страхи и вернуться на вершину успеха, узнаете в спортивной драме на нашем видеосервисе. Фильм «Тренер» 2018, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на Wink!

Тренер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тренер»