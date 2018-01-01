Фильм Тренер (2018)

Нашумевшая драма Данилы Козловского об игроке сборной, ставшем тренером провинциальной футбольной команды.



Во время отборочного матча с Румынией звезда российской сборной по футболу Юрий Столешников не смог забить решающий пенальти и в результате устроил потасовку с болельщиками. Этот эпизод становится крахом его спортивной карьеры, и владельцы клуба расторгают с ним контракт. Однако все меняется, когда Юрия приглашают занять должность тренера местной команды «Метеор» в городе Новороссийск. Впереди мужчину ждут большие трудности: команда демотивирована, лучшие игроки переходят в другие клубы, а на месте стадиона вскоре может появиться торговый центр. Столешников решает сделать невозможное — превратить разрозненную группу футболистов в настоящих чемпионов.



