Биография

Ольга Зуева – актриса, режиссер, сценарист, модель. В ее фильмографии есть известный боевик «Солт» и другие американские картины. Будущая актриса родилась во Владивостоке, училась в школе с углубленным изучением японского языка, занималась в школе моделей, где получила первые навыки работы на подиуме и съемочных площадках. В 15 лет она получила контракт и 3 месяца работала моделью в Токио. После окончания школы переехала в Европу, чтобы построить карьеру в модельном бизнесе. В течение следующих 5 лет Ольга работала в Лондоне, Милане, Париже, а потом решила перебраться в США, где снималась для модных журналов. Первую эпизодическую роль Ольга Зуева получила в популярной картине «Солт», а чуть позже приняла участие в ленте «Оранжевый – хит сезона». Профессию сценариста и режиссера она получила в «The New School» в Нью-Йорке. Первым фильмом Ольги Зуевой стала короткометражка «The answer print». На Родине она продолжила постигать режиссуру в Летней киноакадемии Никиты Михалкова и создала второй фильм «Без пяти минут завтра». В роли актрисы зрители увидели девушку в короткометражной картине «Такое настроение, адажио Баха и небольшой фрагмент из жизни девушки Лены», а затем ее пригласили на съемки фильма «Тренер». В 2018 г. она стала режиссером картины «На районе».