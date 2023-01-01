Биография

Виктор Вержбицкий – актер, известный широкой публике своими потрясающими и неординарными кино- и театральными ролями. Кроме того, он является телеведущим документальных и развлекательных проектов. Будущий актер родился в 1959 году в Ташкенте и все детство провел за театральными кулисами. Поэтому неудивительно, что Вержбицкий выбрал актерскую судьбу. На сценографическом факультете он подружился с Тимуром Бекмамбетовым, что затем оказало огромное влияние на его творческую карьеру. Свою личную жизнь актер принципиально не афиширует. После окончания театрального вуза актер много и успешно играл в Ташкентском театре. В 1994 году он снялся в рекламе у Бекмамбетова, а в 1996 году переехал в Москву. В столице карьера Вержбицкого стремительно развивается. Среди театральных работ – участие в таких спектаклях, как «Ассамблея», «Реванш королевы» и многих других. Что касается его съемок в кино, обилию ролей Виктора Александровича можно только позавидовать. Наиболее яркие и популярные фильмы Вержбицкого: «Бедная Настя», «Дозоры» по книгам Лукьяненко, «Адмирал», «Тренер». Сейчас актер работает в Московском драмтеатре имени А. С. Пушкина и много снимается в кино.