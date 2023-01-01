Примадонна (2005) (сериал, 2005) смотреть онлайн

Три подруги из провинциального городка — Жанна, Зойка и Миледи — после окончания школы отправляются воплощать мечту чеховских трех сестер. В Москву! В Москву! Город грез, исполнения желаний и чудес — таким он кажется им издалека. Жанна мечтает о лаврах великой певицы, Зойка — о муже — настоящем полковнике и куче ребятишек, а Миледи – о славе супермодели или, на худой конец, кинозвезды. Но реальная жизнь вносит свои коррективы в планы девушек. Радужные мечты грозят лопнуть как мыльный пузырь. За их осуществление еще надо побороться, пуская в ход и хитрость, и локти, и когти.



Все сезоны сериала Примадонна (2005) смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.