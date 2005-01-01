Примадонна (2005). Серия 8
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Примадонна (2005)
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Примадонна (2005) (сериал, 2005) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.92005, Примадонна (2005). Серия 8
Мелодрамы12+

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Сюжет

Три подруги из провинциального городка — Жанна, Зойка и Миледи — после окончания школы отправляются воплощать мечту чеховских трех сестер. В Москву! В Москву! Город грез, исполнения желаний и чудес — таким он кажется им издалека. Жанна мечтает о лаврах великой певицы, Зойка — о муже — настоящем полковнике и куче ребятишек, а Миледи – о славе супермодели или, на худой конец, кинозвезды. Но реальная жизнь вносит свои коррективы в планы девушек. Радужные мечты грозят лопнуть как мыльный пузырь. За их осуществление еще надо побороться, пуская в ход и хитрость, и локти, и когти.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Примадонна (2005)»

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