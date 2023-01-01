Биография

Игорь Золотовицкий — актер театра и кино, педагог. Заслуженный артист РФ. Родился в Ташкенте 18 июня 1961 года. Кинодеятель с детства занимался в театральной студии и читал стихи. Окончив школу, переехал в Москву и со второй попытки смог поступить в Школу-студию МХАТ. После выпуска Золотовицкий вместе с друзьями организовал экспериментальную театральную студию, где они поставили спектакли «Елизавета Бам на елке у Иванова» и «Чинзано». Параллельно служил в Московском художественном театре имени Чехова, а также играл на сцене Московского театра Олега Табакова, «Квартета И» и Et cetera. С 1989 года артист преподает актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, а с 2013-го является ее ректором. Экранным дебютом Игоря Золотовицкого стала комедия 1984 года «Егорка». Другие известные проекты с его участием: «Быстрее, чем кролики», «Вы все меня бесите», «Коллектор», «Сирано де Бержерак», «Краткий курс счастливой жизни». Также актер исполнил роль Лагудова в фэнтези-сериале more.tv «Библиотекарь».