Летний дождь (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
8.32002, Летний дождь
Мелодрама97 мин18+
О фильме
Молодой талантливый хирург Сергей Назаров работает в одной из лучших больниц Москвы. Вместе со своим другом и коллегой Димой они мечтают об открытии собственной клиники. Занятие любимым делом поглощает всё его время, и в личной жизни Сергея появились проблемы - его отношения с любимой женщиной зашли в тупик. Но случайное знакомство с красавицей Сашей, находящейся проездом в Москве, в корне меняет жизнь всех героев этой романтической истории.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ААРежиссёр
Александр
Атанесян
- ЕТАктриса
Евгения
Трофимова
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- ИГАктриса
Инна
Гомес
- ТИАктриса
Татьяна
Исаева
- Актёр
Андрей
Панин
- АСАктриса
Анастасия
Сердюк
- ИНАктриса
Ирина
Новак
- МРАктёр
Марк
Рудинштейн
- АМАктёр
Армен
Медведев
- ААСценарист
Александр
Атанесян
- ИАСценарист
Илья
Авраменко
- ВГСценарист
Виталий
Гулмасян
- ААПродюсер
Александр
Атанесян
- РБПродюсер
Роман
Балаян
- ЕГПродюсер
Евгений
Гиндилис
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- АРОператор
Алексей
Родионов
- ЭЛКомпозитор
Энри
Лолашвили