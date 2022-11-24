Молодой талантливый хирург Сергей Назаров работает в одной из лучших больниц Москвы. Вместе со своим другом и коллегой Димой они мечтают об открытии собственной клиники. Занятие любимым делом поглощает всё его время, и в личной жизни Сергея появились проблемы - его отношения с любимой женщиной зашли в тупик. Но случайное знакомство с красавицей Сашей, находящейся проездом в Москве, в корне меняет жизнь всех героев этой романтической истории.





