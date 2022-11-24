Летний дождь
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Летний дождь

Летний дождь (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

8.32002, Летний дождь
Мелодрама97 мин18+

О фильме

Молодой талантливый хирург Сергей Назаров работает в одной из лучших больниц Москвы. Вместе со своим другом и коллегой Димой они мечтают об открытии собственной клиники. Занятие любимым делом поглощает всё его время, и в личной жизни Сергея появились проблемы - его отношения с любимой женщиной зашли в тупик. Но случайное знакомство с красавицей Сашей, находящейся проездом в Москве, в корне меняет жизнь всех героев этой романтической истории.


Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Летний дождь»