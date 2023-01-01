Биография

Игорь Толстунов — российский продюсер. Родился в Москве 30 января 1957 года. Имеет экономическое образование, полученное во ВГИКе. Один из создателей российско-американского сериала «Петр Великий». Начало профессиональной деятельности в кино связано с киностудией имени Горького. Развитие таланта организатора и кинопродюсера шло по пути телевизионных проектов и руководства съемок нескольких популярных фильмов в качестве директора. Фильмы продюсера Игоря Толстунова отличаются неизменным качеством в техническом и художественном плане. Стоит только отметить такие работы, как «До первой крови» или «Вор». Продюсировал 114 фильмов и был директором 5 кинолент. Первые работы в кино с 2002 года сразу запомнились зрителю — «Займемся любовью», «Кавалеры морской звезды», «Водитель для Веры», сериалы «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Знахарь». По этим фильмам можно проследить развитие отечественного кино и развитие карьеры руководителя в киноискусстве. Вершиной кинокарьеры является собственная кинокомпания «Продюсерская фирма Игоря Толстунова», которую он возглавляет с 1995 года, и фестиваль «Кинотавр», генеральным продюсером которого он являлся с 2005 по 2010 год.