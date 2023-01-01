Игорь Толстунов
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 30 января 1957 г. (68 лет)
Биография
Игорь Толстунов — российский продюсер. Родился в Москве 30 января 1957 года. Имеет экономическое образование, полученное во ВГИКе. Один из создателей российско-американского сериала «Петр Великий». Начало профессиональной деятельности в кино связано с киностудией имени Горького. Развитие таланта организатора и кинопродюсера шло по пути телевизионных проектов и руководства съемок нескольких популярных фильмов в качестве директора. Фильмы продюсера Игоря Толстунова отличаются неизменным качеством в техническом и художественном плане. Стоит только отметить такие работы, как «До первой крови» или «Вор». Продюсировал 114 фильмов и был директором 5 кинолент. Первые работы в кино с 2002 года сразу запомнились зрителю — «Займемся любовью», «Кавалеры морской звезды», «Водитель для Веры», сериалы «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Знахарь». По этим фильмам можно проследить развитие отечественного кино и развитие карьеры руководителя в киноискусстве. Вершиной кинокарьеры является собственная кинокомпания «Продюсерская фирма Игоря Толстунова», которую он возглавляет с 1995 года, и фестиваль «Кинотавр», генеральным продюсером которого он являлся с 2005 по 2010 год.
Фильмография
- 8.6
Пять лет спустя2018Бесплатно
- 9.0
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!2018, 95 мин
- 9.4
Желтый глаз тигра2018
- 8.9
Мелодия любви2018Бесплатно
- 8.9
Психология любви2018Бесплатно
- 9.2
Ледокол2016, 119 мин
- 9.1
Монах и бес2016, 108 мин
- 6.8
Испытание2014, 92 мин
- 8.9
Инквизитор2014
- 9.2
Метро2012, 126 мин
- 8.2
Про любоff2010, 106 мин
- 8.9
На крючке!2010, 86 мин
- 7.7
Все умрут, а я останусь2008, 80 мин
- 9.3
Тариф Новогодний2008, 83 мин
- 8.4
Май2007, 94 мин
- 7.9
Путешествие с домашними животными2007, 96 минБесплатно
- 9.0
Питер FM2006, 84 мин
- 7.9
Кружовник2006, 93 мин
- 9.1
Папа2004, 94 мин
- 7.1
Три истории1997, 108 мин