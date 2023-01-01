Закон обратного волшебства
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Закон обратного волшебства

Закон обратного волшебства (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Закон обратного волшебства 1 сезон
Детектив16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Странной смертью умирает пожилой житель подмосковного поселка, краевед Петр Мартынович Решетников. Его соседка, завуч на пенсии, а ныне сыщик-любитель Марфа Васильевна Коржикова решает разгадать тайну смерти старика. В этом ей помогает внучка Анфиса. Вскоре судьба сводит Анфису с бизнесменом Ильей, как окажется позже - племянником покойного Петра Мартыновича.

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Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон обратного волшебства»