Закон обратного волшебства (сериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Странной смертью умирает пожилой житель подмосковного поселка, краевед Петр Мартынович Решетников. Его соседка, завуч на пенсии, а ныне сыщик-любитель Марфа Васильевна Коржикова решает разгадать тайну смерти старика. В этом ей помогае�т внучка Анфиса. Вскоре судьба сводит Анфису с бизнесменом Ильей, как окажется позже - племянником покойного Петра Мартыновича.



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