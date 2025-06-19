Закон обратного волшебства. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Закон обратного волшебства
1-й сезон
2-я серия

Закон обратного волшебства (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.92010, Закон обратного волшебства. Сезон 1. Серия 2
Детектив16+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Странной смертью умирает пожилой житель подмосковного поселка, краевед Петр Мартынович Решетников. Его соседка, завуч на пенсии, а ныне сыщик-любитель Марфа Васильевна Коржикова решает разгадать тайну смерти старика. В этом ей помогает внучка Анфиса. Вскоре судьба сводит Анфису с бизнесменом Ильей, как окажется позже - племянником покойного Петра Мартыновича.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон обратного волшебства»