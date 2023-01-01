Биография

Российская и советская актриса Галина Александровна Анисимова – народная артистка РСФСР. Родилась 17 июля 1929 года в Москве, умерла 6 декабря 2018 года, похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище. Начала учебу на курсе Нины Алисовой и Бориса Бабочкина во ВГИКе, затем перевелась на курс Цецилии Мансуровой, в Театральный институт им. Б. Щукина, который окончила в 1952 году. Она посвятила свою жизнь работе в Московском академическом театре им. Маяковского, где сыграла около 60 ролей, в том числе Офелию в «Гамлете», Аню в «Трех сестрах» Чехова и Юнис в «Трамвае "Желание"». В кино ролей у Анисимовой было меньше – она поучаствовала в 19-ти кинопроектах, включая несколько фильмов-спектаклей. Наиболее известные фильмы с Анисимовой – «Простая девушка», «Все остается людям» и детский многосерийный фильм «Мальчик со шпагой». За свою многолетнюю плодотворную деятельность в театре и кино актриса Галина Анисимова получила признание в виде множества советских и российских государственных наград, среди которых орден «Знак Почета» и Орден Дружбы, которые она получила за особые заслуги и достижения в области укрепления мира, развития взаимопонимания и взаиморазвития культуры разных народов.