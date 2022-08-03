Александра (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Оставшись без мужа и с кучей проблем, девушка начинает новую жизнь. Отечественная мелодрама о непростой женской судьбе. Александра, молодая фельдшер скорой помощи, ведет спокойную и счастливую жизнь с любимым мужем Ромой. Она заботится о нем, занимается домашними делами и пишет за него курсовые. Прекрасная сказка рушится, когда молодой человек бросает Сашу, и ей приходится срочно искать новое жилье. Вдобавок ко всем несчастьям, свалившимся на бедную девушку, она узнает, что беременна. Однако в этот тяжелый момент Александра находит поддержку в лице одинокой пенсионерки, которая принимает ее под свою опеку. Старушка становится самым близким человеком для Саши, поддерживая и заботясь о ней. Когда девушка думает, что хуже уже не может быть, судьба подкидывает ей новые тяжелые испытания. Сможет ли Саша преодолеть все трудности и обрести долгожданное счастье, узнаете в мелодраме «Александра». Фильм 2010 года доступен онлайн на сервисе Wink в хорошем качестве прямо сейчас!

