Биография

Евгения Каверау — актриса кино, карьера которой началась еще в дошкольном возрасте. Она получила широкую известность благодаря участию в популярных российских телесериалах. Будущая актриса родилась в Москве в 2003 г. Впервые снялась для журнала в возрасте 9 месяцев в популярном издании «Лиза. Мой ребенок». С 6 лет девочка была моделью сети магазинов «Реал», снимаясь для каталогов продукции. Также Евгению можно увидеть в видеороликах «Спортмастера», «Магги.Ежики» и «Миф». В 2011 году ее семья стала победителем телешоу «Это мой ребенок!». Первые роли Евгения Каверау исполнила, участвуя в скетчкомах «Даешь молодежь!» и «Жить будете». Предложения от режиссеров начали регулярно поступать с 2009 г. Ее первой работой в кино стал сериал «Воронины». Затем она появилась в картине «Александра», телесериалах «Все к лучшему», «Девичья охота», «Закрытая школа». В 2011 году девочка получила главную роль в сериале «Светофор». В 2012 г. зрители увидели Евгению Каверау в фильме «С Новым годом, мамы!». Другими значимыми в ее карьере стали ленты «Золотая клетка», «Курьер из \"Рая\"», «Год в Тоскане», «Практика», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Вышибала», «Березка»."