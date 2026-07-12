Тайм аут (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Женщина-соцработник, мать-одиночка за40, поддерживает свою однообразную жизнь аффирмациями ииллюзией, чтов неечерез соцсети влюблен популярный летдвадцать пять назад певец-бард. Случайно узнав, чтоон еедаже незнает, онапредпринимает попытку изменить свою жизнь, вернувшись кбывшему мужу, поменяв работу. Ноэтого оказывается недостаточно—люди неменяются.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- ВСРежиссёр
Владимир
Скворцов
- НЩАктриса
Наталья
Щукина
- Актёр
Павел
Майков
- Актёр
Анатолий
Кот
- ЕКАктриса
Евгения
Каверау
- ФМАктёр
Феликс
Мурзабеков
- НСАктриса
Надежда
Серая
- ЛМАктриса
Любовь
Матюшина
- АКАктёр
Александр
Карнаушкин
- ССАктриса
Светлана
Свибильская
- АААктриса
Ангелина
Аладова
- ТЯАктриса
Татьяна
Яворская
- ИААктриса
Ирина
Абросимова
- МКСценарист
Марина
Крапивина
- ОКПродюсер
Ольга
Кашина
- ЕЛХудожница
Екатерина
Левина
- ОСХудожница
Ольга
Смирнова
- ОГМонтажёр
Олег
Гончаренко
- СКОператор
Сергей
Колобов
- СРКомпозитор
Сергей
Родюков
- АККомпозитор
Артем
Ким