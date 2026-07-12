Тайм аут
Wink
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Тайм аут
2023, Тайм аут
Комедия115 мин18+
Фильм в подписке «PREMIER»

Тайм аут (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Женщина-соцработник, мать-одиночка за40, поддерживает свою однообразную жизнь аффирмациями ииллюзией, чтов неечерез соцсети влюблен популярный летдвадцать пять назад певец-бард. Случайно узнав, чтоон еедаже незнает, онапредпринимает попытку изменить свою жизнь, вернувшись кбывшему мужу, поменяв работу. Ноэтого оказывается недостаточно—люди неменяются.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайм аут»