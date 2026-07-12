Женщина-соцработник, мать-одиночка за40, поддерживает свою однообразную жизнь аффирмациями ииллюзией, чтов неечерез соцсети влюблен популярный летдвадцать пять назад певец-бард. Случайно узнав, чтоон еедаже незнает, онапредпринимает попытку изменить свою жизнь, вернувшись кбывшему мужу, поменяв работу. Ноэтого оказывается недостаточно—люди неменяются.

