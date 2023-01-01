Биография

Наталья Щукина – актриса театра и кино. Родилась в сентябре 1970 г. в городе Барнауле. Еще в школе начала учиться актерскому мастерству. Когда девочке было десять лет, родители развелись, и будущая актриса переехала в Москву. Там она занималась в Театре-студии под руководством режиссера В. Спесивцева. В 15 лет Наталья Щукина снялась в фильме «Фотография на память». Это стало началом ее карьеры в кино. К моменту поступления в Щукинское театральное училище актриса обладала большим опытом съемок и внушительной фильмографией. После его окончания она стала работать в «Ленкоме», где успешно играет по сей день. Актриса дважды была удостоена премии Леонова за лучшую роль в спектаклях «Тартюф» и «Пять вечеров». Одной из наиболее ярких стала роль распутной девочки-подростка в картине Тодоровского «Интердевочка». Начиная с 2000-х она стала принимать активное участие в съемках российских телевизионных сериалов – «Гаражи», «Дальнобойщики-3», «Все к лучшему» и других. Актриса продолжает активно сниматься в кино, сериалах и принимает участие в популярных телепередачах. Помимо театральной и телевизионной карьеры она занялась педагогической деятельностью и успешно преподает актерское мастерство в своем бывшем театральном училище.