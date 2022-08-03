Память осени (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.52015, Память осени
Драма96 мин18+
О фильме
С госдачи после смерти главы семейства, якобы в связи с окончанием полномочий, выезжает его семья. Последние часы перед отъездом — сборы, хлопоты, растерянность… И вот в этой форс-мажорной ситуации, ситуации стресса, через призму отношения к факту выезда, самому факту существования дома проявляются отношения в самой семье и оказывается, что родные люди не знают друг друга, что у них абсолютно разные ценности в жизни, что выселяют их с дачи ближайшие друзья, и что самыми преданными оказываются те, которых мы обычно не замечаем….
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Андрей
Соколов
- Актриса
Инна
Чурикова
- Актриса
Евгения
Симонова
- НЩАктриса
Наталья
Щукина
- АМАктриса
Анастасия
Марчук
- Актриса
Ирина
Медведева
- Актёр
Александр
Лазарев мл.
- АСАктёр
Александр
Сирин
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актёр
Леонид
Бичевин
- Актёр
Андрей
Соколов
- ЛМАктёр
Леван
Мсхиладзе
- АЗСценарист
Александр
Звягинцев
- ЭАПродюсер
Эльмира
Айнулова
- МЖПродюсер
Мария
Журомская
- Продюсер
Андрей
Соколов
- ММПродюсер
Мария
Михайлова
- ЕЗХудожница
Екатерина
Залетаева
- ФЧХудожник
Федор
Чернышенко
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- Оператор
Даян
Гайткулов
- ПККомпозитор
Павел
Кашин