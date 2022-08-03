Память осени (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

С госдачи после смерти главы семейства, якобы в связи с окончанием полномочий, выезжает его семья. Последние часы перед отъездом — сборы, хлопоты, растерянность… И вот в этой форс-мажорной ситуации, ситуации стресса, через призму отношения к факту выезда, самому факту существования дома проявляются отношения в самой семье и оказывается, что родные люди не знают друг друга, что у них абсолютно разные ценности в жизни, что выселяют их с дачи ближайшие друзья, и что самыми преданными оказываются те, которых мы обычно не замечаем….

