Биография

Андрей Соколов — театральный и киноактер СССР и России, режиссер, телеведущий. Народный артист РФ. В 2020 году удостоен Ордена Дружбы. Неоднократно получал призы в номинациях «За лучшую мужскую роль». Обладатель ордена Святой Анны, золотого ордена «Служение искусству» и не только. Родился в Москве 13 августа 1962 года. После школы будущий артист обучался в авиационном вузе. Далее пошел в театральное училище, после которого его приняли в труппу Московского театра. Окончил курсы иностранного языка, а чуть позже — режиссуры. Его первые работы в качестве сценариста приходятся на 90-е годы. До 2016 года работал руководителем театра. Популярность к Андрею Соколову пришла после съемок в киноленте «Маленькая Вера». Далее актер снялся во множестве легендарных фильмов тех времен, получая одобрительные оценки кинокритиков. За время актерской карьеры сыграл в 70 фильмах.