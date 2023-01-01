Андрей Соколов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 13 августа 1962 г. (62 года)
Биография
Андрей Соколов — театральный и киноактер СССР и России, режиссер, телеведущий. Народный артист РФ. В 2020 году удостоен Ордена Дружбы. Неоднократно получал призы в номинациях «За лучшую мужскую роль». Обладатель ордена Святой Анны, золотого ордена «Служение искусству» и не только. Родился в Москве 13 августа 1962 года. После школы будущий артист обучался в авиационном вузе. Далее пошел в театральное училище, после которого его приняли в труппу Московского театра. Окончил курсы иностранного языка, а чуть позже — режиссуры. Его первые работы в качестве сценариста приходятся на 90-е годы. До 2016 года работал руководителем театра. Популярность к Андрею Соколову пришла после съемок в киноленте «Маленькая Вера». Далее актер снялся во множестве легендарных фильмов тех времен, получая одобрительные оценки кинокритиков. За время актерской карьеры сыграл в 70 фильмах.
Фильмография
Актёр
- 9.2
10 дней до весны2024
- 8.0
Родные люди2023
- 9.1
Аманат2022, 119 минБесплатно
- 8.8
Дом без выхода2009Бесплатно
- 8.3
Три талера2005
- 8.4
Странные мужчины Семеновой Екатерины1992, 142 минБесплатно
- 7.4
Пьющие кровь1990, 101 минБесплатно
- 7.7
Наш человек в Сан-Ремо1990, 99 минБесплатно
- 8.6
Палач1990
- 8.8
Маленькая Вера1988, 128 минБесплатно
- 9.2
Раз, два — горе не беда!1988, 83 минБесплатно
- 7.9
Она с метлой, он в черной шляпе1987, 65 минБесплатно